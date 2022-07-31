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Более 2700 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
31 Июля 2022 08:21

Более 2700 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению КВИ.

в городе Нур-Султане – 951,

в городе Алматы – 532,

в городе Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 44,

Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 27,

в Абайской области - 35,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 345,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области – 66,

в Кызылординской области – 73,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 68,

в СКО – 43,

в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев.


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