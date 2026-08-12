Более 270 нарушений ПДД выявили дроны в Атырауской области

В Атырауской области с начала года с помощью дронов выявили более 270 нарушений правил дорожного движения, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— 10 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на 175-м километре автодороги республиканского значения Доссор — Кульсары — Бейнеу воздушный мониторинг позволил выявить ряд грубых нарушений. Водители автомобилей Hyundai Mufasa, Lada и Toyota Alphard пересекли сплошную линию и, несмотря на действие знака «Обгон запрещен», выехали на полосу встречного движения, — сообщили в ведомстве.

Все нарушения были зафиксированы камерой дрона. Видеоматериалы позволили подтвердить обстоятельства правонарушений. В отношении водителей приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

По данным полиции, с начала года с помощью дронов в Атырауской области выявлено более 270 нарушений правил дорожного движения.

— Контроль за безопасностью на дорогах осуществляется не только на земле, но и с воздуха. Каждый маневр, создающий угрозу для участников дорожного движения, не остается без внимания. Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности каждого, — отметили в Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что в области Абай за сутки выявили 306 нарушений ПДД. В Алматы с начала года наказали более пяти тысяч мопедистов.