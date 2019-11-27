Более 270 млрд тенге планируют потратить на развитие аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На расширение терминала международного аэропорта Алматы планируют потратить 700 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Almaty Invest Forum з аместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев подписал меморандум с международными компаниями «TAV Airports Holding» и «VPE Capital». Общая сумма соглашений между сторонами составляет 700 млн долларов, это более 270 млрд тенге.

Ранее замакима рассказал, что это один из крупных проектов, подписанных в рамках AIF 2019.