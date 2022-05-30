30 Мая 2022 15:07

Более 270 млн тенге выделят на летний отдых детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июня начнут работы пришкольные лагеря. Все они бесплатные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех организациях образования открыты летние пришкольные лагеря для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Они будут функционировать с 1 июня по 27 августа. Охват составит более 26 тыс. детей», - сказал на брифинге заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов.

По словам спикера, на сегодня уточняется точная сумма финансирования летних лагерей.

«Ведутся конкурсные процедуры. Точная сумма конкурса будет известна после подведения итогов. При этом сметная стоимость составляет 270 млн тенге для охвата свыше 3 тыс. детей из социально уязвимых слоев населения города», - сообщил спикер.

Кайрат Жуманов также уточнил, что стоимость одного дня проживания в лагерях варьируется от 7 тыс. тенге на одного ребенка. Туда включено трех- и четырехразовое питание.

Он также добавил, что летом будут работать городские и загородные детские лагеря.

«Летний отдых ребят будет организован как за счет бюджетных средств, так и на коммерческой основе. Оздоровительным отдыхом будут охвачены в первую очередь дети из социально уязвимых категорий: из многодетных, малообеспеченных семей, дети с особыми образовательными потребностями. Охват составит более 33 тыс. детей», - отметил Кайрат Жуманов.

Кроме того, с 26 мая по 17 июня открыты летние школы по восполнению потерь знаний школьников. Они предназначены для учеников 1-8 классов. Здесь, кроме учебных занятий, предусматриваются физкультурные минутки, подвижные игры, флешмобы. Охвачены более 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что охват школьников летним отдыхом увеличится в Год детей в Казахстане. В этом году по республике будут работать более 11 тыс. пришкольных, загородных, палаточных, спортивных, юрточных лагерей.