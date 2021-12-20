Более 270 детсадов и 140 школ построили в ВКО за годы независимости

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Восточно-Казахстанской области было построено 278 детских садов. Они полностью удовлетворяют потребность в развитии, социализации и качественной подготовке детей к школьной жизни.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

За эти годы в регионе возвели 147 школ. Решена проблема аварийности и трёхсменных школ.

Требование сегодняшних реалий – конкурентоспособная в полиязычной среде личность. На протяжении последних пяти лет в рамках проекта «Развитие трёхъязычного образования» в Восточно-Казахстанской области проводится повышение профессионального уровня учителей языковых дисциплин. Результаты налицо. Так, за этот период показатель владения методикой обучения повысился с 14 до 89 процентов, качество знаний учащихся – с 53 до 62 процентов.

В этом году в регионе приступили к новому трёхлетнему этапу проекта по повышению качества преподавания практическому казахскому языку для школ с русским языком обучения. Для этого по углубленной программе 200 педагогов прошли подготовку.

Особое внимание в системе образования уделяется формированию цифровой грамотности. Согласно официальным источникам, для повышения уровня знаний в сфере программирования и IT-технологий во всех 647 школах Восточно-Казахстанской области внедряется углубленная IT-программа по международному стандарту для учащихся и педагогов школ по IT-компетенциям: 3D-моделирование, программирование и робототехника.

Также учащимся предоставлена возможность заниматься научной деятельностью. На реализацию научных и Start-up проектов школьников и студентов с 2018 года выделено 25 грантов на сумму 23 миллиона тенге.

За годы независимости изменился и статус педагога. Появилось новое поколение учеников, требовались новые методики преподавания, соответственно необходимо было подготовить специалистов. Для улучшения качественного состава учителей внедрена новая система аттестации.

В соответствии с законом «О статусе педагога» снижена нагрузка на ученика и учителя. Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, существенно повысилась зарплата педагогов. Учителя школ освоили информационно-коммуникативные и современные педагогические технологии, цифровые компетенции.

«Очевидно, что система образования сделала огромный шаг вперёд, – сказала директор школы-лицея города Алтая Фатима Нагибаева. – С каждым годом страна развивалась, условия обучения становились лучше. Колоссальные средства были направлены на ремонт школ не только в городах, но и в отдалённых населённых пунктах. Появилось огромное количество бесплатных спортивных секций, творческих кружков. Открывается всё больше центров и кабинетов поддержки инклюзии. Получать знания в комфортных условиях стало доступно каждому ребёнку. Все большее распространение в школах получает образовательная программа на государственном языке».

Особое место в системе среднего образования занимает уникальный проект – Назарбаев Интеллектуальные школы, инициатором которого также стал Нурсултан Назарбаев в 2008 году. Стоит отметить, что основной целью создания сети НИШ в республике являлось предоставление возможности получить качественное образование в трёхъязычной среде для развития интеллектуального потенциала будущих лидеров.

Напомним, Восточно-Казахстанскую область представляют два учебных заведения. Обе НИШ ориентируются на углубленное освоение профилей естественно-научного цикла – Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления Усть-Каменогорска и Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления Семея.

За сравнительно небольшой отрезок времени НИШ доказали свою эффективность и стали флагманом в системе школьного образования. Выпускниками учебных заведений Усть-Каменогорска и Семея стали свыше 1700 учеников, которые продолжили обучение в Назарбаев Университете, а также элитных зарубежных высших учебных заведениях.

Выпускники занимают достойную нишу в отечественных компаниях, госсекторе и других отраслях, добросовестно трудясь на благо родной страны.

Система профессионального образования за 30 лет увеличилась за счёт открытия новых учебных заведений почти вдвое. Существенно изменился подход к вопросу подготовки трудовых ресурсов. К примеру, по проекту «Жас маман» открылись десять центров компетенций при базовых колледжах, оснащённых в соответствии с международными стандартами.

Студенты области участвуют в чемпионатах WorldSkills. К слову, два года подряд на республиканском чемпионате сборная команда нашего региона занимала первое место.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы для улучшения условий проживания студенческой молодёжи введено в эксплуатацию пять общежитий на 1520 мест, завершается строительство двух на 488 мест.

В регионе успешно реализуется проект «Білікті маман», о чём свидетельствует сокращение в пять раз за пять лет оттока выпускников в зарубежные вузы.

Современный рынок требует специалистов с гибким набором качеств и профессиональных знаний. На базе вузов появляются новые специальности.