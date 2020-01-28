Более 27 тыс. школьников Туркестанской области обеспечены бесплатным горячим питанием

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Горячее питание предоставляется 409 971 (98,3%) учащимся в 746 государственных общеобразовательных школах Туркестанской области, в том числе 27 368 детей обеспечены бесплатным горячим питанием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В частности, в регионе предоставляется горячее питание для учащихся из малообеспеченных семей 1 – 4 классов, всего 11 833 учащихся (100%) и 15 535 детей (100%) 5-11 классов.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РК № 320 от 12 марта 2012 года 28 656 детям было предоставлено бесплатное питание в школьных буфетах 905 средних общеобразовательных учреждениях региона.

Помимо этого, были проведены отборочные работы по модернизации и вводу в эксплуатацию столовых 20 школ-интернатов при управлении развития человеческого потенциала региона. Частные партнерства определяются путем прямых переговоров.



