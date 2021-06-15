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    16:30, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 267 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области вакцинацию от коронавируса прошли более 267 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым компонентом привито 267 762 человек, вторым 163 069. Среди вакцинированных государственные служащие – 9995, медицинские работники – 20 676, педагоги – 33 145, работники СМИ – 112, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1820, представители других категорий – 166 533.

    По состоянию на 15 июня 2021 года в области зарегистрирован 26 821 лабораторно подтвержденный случай КВИ, из них с симптомами 16 836. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели остается на одном уровне - 0,2%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,3%, Каратальском - 0,3% и в Сарканском - 0,6% районах.

    За последние сутки зарегистрировано 30 случаев КВИ, темп прироста – 0,1%, из них 22 симптомных и восемь бессимптомных случаев. Из 30 выявленных заболевших КВИ - четверо детей до 14 лет.

    Заболеваемость КВИ за 14 июня в разрезе регионов области: Балхашский - один случай, Енбекшиказахский – пять, Ескельдинский – один, Жамбылский – два, Карасайский - один, Каратальский - три, Панфиловский - один, Сарканский – один, Талгарский – два, Уйгурский – один, Капшагай - один, Талдыкорган – 10, Текели - один.

    На 15 июня выписаны с выздоровлением - 25 742 пациента, за сутки из стационара выписано 15 пациентов, снято с домашней изоляции – 11 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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