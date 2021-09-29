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    22:17, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 2600 нарушителей карантина с «красным» статусом выявлено в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 2672 посетителей общественных мест с «красным» и 909 - с «желтым» статусами выявлены с помощью Ashyq в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В области 9477 объектов являются участниками пилотного проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 5887 субъектов малого и среднего бизнеса и были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 1106 участников проекта были исключены с данной платформы.

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 28 сентября 2021 года выявлено 3581 нарушение санитарно-карантинного режима гражданами нашей области . В том числе, зафиксировано 2672 человека с «красным» и 909 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 108 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 4 725 540 тенге. Также выдано 324 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    На сегодня в области зарегистрировано 50 562 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них с симптомами 36 897.


    Теги:
    Коронавирус в РК Ashyq Алматинская область
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