Более 2600 человек ревакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на сегодня курс ревакцинации от коронавирусной инфекции прошли 2624 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, с 22 ноября текущего года на территории Алматинской области стартовал курс ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ревакцинация - это повторная прививка, направленная на поддержание иммунитета после вакцины от COVID-19.

Первый этап ревакцинации пройдут лица из групп риска - это медицинские работники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур и лица старше 60 лет. Также допускаются лица, самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела.

«На сегодняшний день в области курс ревакцинации прошли 2624 человека, из них 2119 - медицинские работники, 109 педагогов, семь сотрудников из силовых структур, 54 человека старше 60 лет и 318 самостоятельно обследованных», - сообщили в департаменте.