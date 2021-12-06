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Более 2600 человек ревакцинировались от коронавируса в Алматинской области

6 Декабря 2021 11:40
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Более 2600 человек ревакцинировались от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на сегодня курс ревакцинации от коронавирусной инфекции прошли 2624 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, с 22 ноября текущего года на территории Алматинской области стартовал курс ревакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ревакцинация - это повторная прививка, направленная на поддержание иммунитета после вакцины от COVID-19.

Первый этап ревакцинации пройдут лица из групп риска - это медицинские работники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур и лица старше 60 лет. Также допускаются лица, самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела.

«На сегодняшний день в области курс ревакцинации прошли 2624 человека, из них 2119 - медицинские работники, 109 педагогов, семь сотрудников из силовых структур, 54 человека старше 60 лет и 318 самостоятельно обследованных», - сообщили в департаменте.

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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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