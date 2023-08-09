Более 2600 автобусов закупят в Алматы за два года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в целях исполнения поручения Президента РК, направленного на экологизацию общественного транспорта и обеспечение его привлекательности, планируется в срок до 2025 года закупить с учетом частных инвестиций 2680 единиц новых автобусов и 200 троллейбусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев на VII сессии маслихата уточнил, что в этом году за счет местного бюджета будут закуплены 600 автобусов и 100 троллейбусов, за счет частных инвестиций – 500 автобусов.

В сфере пассажирского транспорта работают 24 перевозчика, один из них – коммунальный, остальные – частные. Маршрутная сеть состоит из 164-х маршрутов. Ежедневно на линию выходят более 2100 единиц автобусов и троллейбусов. Их средняя регулярность достигла 95%.

Сагындык Телибаев также рассказал о необходимости повышения тарифа за проезд, который был установлен более 11 лет назад - в 2012 году. Для поддержки развития общественного транспорта, в 2017 году тариф был дифференцирован в зависимости от способа платежа, в результате тариф при оплате безналичным способом - остался неизменным – 80 тенге, а при оплате наличными – 150 тенге.

«Более чем за 10 лет стоимость по всем статьям расходов, связанных с обслуживанием маршрута, увеличилась в три раза. К примеру, в 2012 году цена дизельного топлива составляла 90 тенге, а сейчас - 295 тенге, а стоимость газа составляла тогда 33 тенге, а на сегодня - 108 тенге. Прирост в целом составил в 3,3 раза. Аналогичная ситуация сложилась и по остальным расходам, таким, как стоимость автобусов, шин, смазочных материалов, технического обслуживания и ремонта автобусов», - отметил он.

Из-за неизменного тарифа и значительного роста расходов с 2017 по 2022 годы объем выделенных бюджетных субсидий на пассажирские перевозки вырос в 183 раза - с 300 млн до 55 млрд тенге. Субсидирование пассажирских перевозок оказывает значительную нагрузку на бюджет города.

«Средняя фактическая себестоимость одной поездки одного пассажира на общественном транспорте составляет 425 тенге. Из них пассажир оплачивает перевозчику всего лишь 80 тенге, а остальную часть – 345 тенге – акимат выплачивает перевозчику вместо пассажира. В связи с этими фактами, предлагается пересмотреть тариф и установить при безналичной оплате - 100 тенге, при оплате наличными деньгами - 200 тенге. Повышение тарифа позволить ежегодно сокращать объем субсидирования на 10 млрд тенге. Они будут направляться на развитие общественного транспорта Алматы», - добавил спикер.

В прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы заявил, что городу нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта.

«На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге», - говорил Глава государства в ноябре прошлого года.

Также в этом году Правительство утвердило генеральный план Алматы до 2040 года. Согласно стратегическому документу до 2025 года для экологизации общественного транспорта 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены два новых газовых автопарка, пять новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. В 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Это значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.

Ранее разработчики генплана Алматы поделились схемой развития общественного транспорта до 2040 года.