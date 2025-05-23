Более 260 тысяч саженцев похищены из «Семей орманы»: суд вынес приговор

С территории Долонского филиала РГУ «Семей орманы» были тайно похищены более 260 тысяч саженцев.

Как сообщили в департаменте полиции, операция была проведена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры региона.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено: с территории филиала вывезено 264 426 саженцев общей стоимостью 519 861 516 тенге, — уточнили в пресс-службе департамента полиции.

В результате досудебного расследования к краже в особо крупном размере оказались причастны двое жителей области.

Суд города Курчатов признал их виновными. По его решению, оба осуждены на 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники нацпарка в области Абай работали по поддельным дипломам.