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    00:50, 23 Май 2025 | GMT +5

    Более 260 тысяч саженцев похищены из «Семей орманы»: суд вынес приговор

    В Бескарагайском районе области Абай выявлено одно из самых крупных хищений природных ресурсов, на сумму почти 520 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Семей орманынан» 520 млн теңгенің көшетін ұрлағандар 5 жылға түрмеге қамалды
    Фото: ДП области Абай

    С территории Долонского филиала РГУ «Семей орманы» были тайно похищены более 260 тысяч саженцев.

    Как сообщили в департаменте полиции, операция была проведена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры региона.

    — В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено: с территории филиала вывезено 264 426 саженцев общей стоимостью 519 861 516 тенге, — уточнили в пресс-службе департамента полиции.

    В результате досудебного расследования к краже в особо крупном размере оказались причастны двое жителей области.

    Суд города Курчатов признал их виновными. По его решению, оба осуждены на 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

    Ранее сообщалось, что сотрудники нацпарка в области Абай работали по поддельным дипломам.

    Теги:
    Семей Хищение Семей орманы Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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