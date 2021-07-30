Более 260 наркопреступлений выявили в Туркестанской области с начала года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области с начала года выявили более 260 преступлений, связанных с наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате принятых мер, с начала 2021 года полицейскими всего выявлено 262 фактов, связанных с наркотиками, в том числе 138 преступлений и 124 наркопроступков. Из них 42 факта наркосбыта, хранение наркотиков в особо крупном размере - 12, контрабанды - 20, пропаганда и реклама наркотических средств - 2, ликвидировано 60 наркопосевов и выявлено 2 факта незаконного оборота психотропных веществ.

Также результативными являются показатели изъятия наркотических средств. В ходе проделанной работы изъято более 5 тонн наркотических средств. В том числе, 5 тонн 85 кг. марихуаны, 526 гр. гашиша, 68 гр. героина и свыше 18 гр. синтетических наркотиков.

Как отметили оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области, работа по борьбе с распространением наркотиков будет продолжена и в дальнейшем. В этом направлении будет проводится системная работа и реализованы мероприятия по формированию общества без наркотиков.