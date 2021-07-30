+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 260 наркопреступлений выявили в Туркестанской области с начала года

30 Июля 2021 20:06
Поделиться:
Более 260 наркопреступлений выявили в Туркестанской области с начала года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области с начала года выявили более 260 преступлений, связанных с наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
Вооруженные ножом грабители напали на лотерейный клуб в Актау
Серийный похититель велосипедов задержан в столице Полицейский отговорил женщину от прыжка с моста в Павлодаре Той на 100 человек остановили в Арыси

Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате принятых мер, с начала 2021 года полицейскими всего выявлено 262 фактов, связанных с наркотиками, в том числе 138 преступлений и 124 наркопроступков. Из них 42 факта наркосбыта, хранение наркотиков в особо крупном размере - 12, контрабанды - 20, пропаганда и реклама наркотических средств - 2, ликвидировано 60 наркопосевов и выявлено 2 факта незаконного оборота психотропных веществ.

Также результативными являются показатели изъятия наркотических средств. В ходе проделанной работы изъято более 5 тонн наркотических средств. В том числе, 5 тонн 85 кг. марихуаны, 526 гр. гашиша, 68 гр. героина и свыше 18 гр. синтетических наркотиков.

Как отметили оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области, работа по борьбе с распространением наркотиков будет продолжена и в дальнейшем. В этом направлении будет проводится системная работа и реализованы мероприятия по формированию общества без наркотиков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Вооруженные ножом грабители напали на лотерейный клуб в Актау
Серийный похититель велосипедов задержан в столице
Полицейский отговорил женщину от прыжка с моста в Павлодаре
Той на 100 человек остановили в Арыси
Популярное
1 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
2 В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
3 Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
4 Коронавирус: 16 регионов Казахстана в «красной» зоне
5 Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области
Читайте также
Финансовую пирамиду разоблачили в Акмолинской области
Серийный похититель велосипедов задержан в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив