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Более 260 кг конопли изьяли у жителя Шымкента

24 Августа 2021 22:35
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Более 260 кг конопли изьяли у жителя Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» выявлен факт выращивания запрещенных растений, перерает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

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Полицейские установили, что житель дачного массива Кайнар-булак выращивал у себя во дворе наркотикосодержащее растение коноплю в большом количестве. При обыске стражами порядка было изъято 1 426 кустов конопли, общий вес растения составил чуть больше 264 килограммов.

По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 300 УК РК (Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества). В настоящее время проводится досудебное расследование.



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#Туркестанская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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