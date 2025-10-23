Более 260 казахстанцев привлекли к ответственности за сокрытие фактов насилия над детьми

Председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова призвала казахстанцев не оставаться безучастными при случаях насилия, жестокого обращения, буллинга и других нарушений прав детей. По ее словам, внимание и вовремя оказанная помощь способны сохранить здоровье и жизнь ребенка.

Насымжан Оспанов напомнила, что согласно статье 127-1 Кодекса об административных правонарушениях, сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений обязаны сообщать о противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними или против них. За сокрытие таких фактов предусмотрена административная ответственность.

По официальным данным, за девять месяцев 2025 года к ответственности по этой статье привлечено 268 человек, за 2024 год — 348.

— Это напоминание о том, как важно верить детям, замечать тревожные сигналы и не откладывать помощь. Иногда один звонок способен изменить всё — вовремя остановить боль и вернуть чувство безопасности. Сообщение — это не формальность, а проявление гражданской ответственности и человечности, — написала председатель на своей странице в соцсети.

Она напомнила, что коннтакт-центр 111 принимает обращения круглосуточно и конфиденциально.

Напомним, ранее сообщалось, что школьник ударил ножом другого учащегося в ЗКО.