РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:20, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более 260 казахстанцев привлекли к ответственности за сокрытие фактов насилия над детьми

    268 человек привлекли к отвественности с начала года в Казахстане за сокрытие противопправных действий в отношении детей, передает Kazinform.

    Более 260 казахстанцев привлекли за сокрытие фактов насилия над детьми
    Фото: Pexels

    Председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова призвала казахстанцев не оставаться безучастными при случаях насилия, жестокого обращения, буллинга и других нарушений прав детей. По ее словам, внимание и вовремя оказанная помощь способны сохранить здоровье и жизнь ребенка.

    Насымжан Оспанов напомнила, что согласно статье 127-1 Кодекса об административных правонарушениях, сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений обязаны сообщать о противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними или против них. За сокрытие таких фактов предусмотрена административная ответственность.

    По официальным данным, за девять месяцев 2025 года к ответственности по этой статье привлечено 268 человек, за 2024 год — 348.

    — Это напоминание о том, как важно верить детям, замечать тревожные сигналы и не откладывать помощь. Иногда один звонок способен изменить всё — вовремя остановить боль и вернуть чувство безопасности. Сообщение — это не формальность, а проявление гражданской ответственности и человечности, — написала председатель на своей странице в соцсети.

    Она напомнила, что коннтакт-центр 111 принимает обращения круглосуточно и конфиденциально.

    Напомним, ранее сообщалось, что школьник ударил ножом другого учащегося в ЗКО.

    Теги:
    Закон и право Дети
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают