Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в уборке дорог от снега задействованы 200 единиц спецтехники и более 260 дорожных сотрудников. Об этом сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 февраля в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) были закрыты несколько участков дорог Алматинской области. Еще днем ранее ДЧС Алматинской области на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» сообщил, что 15 февраля в горных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед и снег, а на дорогах области ожидается снежный накат.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев обратился к автолюбителям. Он отметил, что в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью 12-15 февраля, в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение. За прошедшие трое суток 80 раз вводилось ограничение движения в 10 областях.

«На сегодняшний день из-за непогоды штормовое предупреждение сохраняется, на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта. Тем самым просим автолюбителей отнестись с пониманием к ситуации и следить за прогнозом погоды. Водителей призываем временно воздержаться от дальних поездок», - обратился он.

При возникновении внештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру - 1403.

На данный момент по стране функционируют 133 обогревательных пункта для жителей, оказавшихся в трудной ситуации на дороге. Работы переведены в усиленный режим, дорожные работники трудятся в две смены, как днем, так и ночью.