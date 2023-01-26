Более 26 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на 24% по сравнению с эпидемиологическим периодом прошлого года. При этом удельный вес детей до 14 лет составляет 60%. Такие данные в ходе брифинга озвучил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Асхат Чарапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер также заявил, что в регионе зарегистрирован 331 лабораторно подтвержденный случай гриппа. За прошлый эпидемиологический период было 20 случаев.

По словам эпидемиолога, на сегодня по области уже завершены работы по иммунизации населения вакциной против гриппа. За счет средств местного бюджета запланирована вакцинация 92 913 человек. Из них охвачено 24,8% детей до 14 лет, 75,1% взрослых. Всего иммунизировано 13,7% населения области.

«Это контингенты закрытых учреждений, организованных бесплатной иммунизацией против гриппа, часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом и взрослые с хроническими заболеваниями, медицинские работники, беременные женщины во 2-м, 3-м триместрах», - отметил Асхат Чарапиев.

Он добавил, что одним из наиболее распространенных, простых и доступных средств профилактики гриппа в период подъема заболеваемости является маска для защиты органов дыхания. В этот период для профилактики гриппа и ОРВИ важно ограничить посещение многолюдных мест и массовых мероприятий, уменьшить число контактов с возможными источниками инфекции, что особенно важно для детей.

Эффективной мерой профилактики гриппа является и соблюдение правил личной гигиены, рекомендуется часто мыть руки с мылом. При чихании, кашле необходимо прикрывать нос и рот платком или салфеткой.