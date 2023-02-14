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Более 26 тысяч актюбинцев состоит в очереди на жилье

14 Февраля 2023, 20:12
Более 26 тысяч актюбинцев состоит в очереди на жилье

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В очереди на жилье из коммунального жилищного фонда города Актобе состоит 26 830 человек. В этом году планируется выдать жилье для 559 очередников. Об этом рассказал руководитель городского отдела жилищных отношений Жандос Алимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алимова из 26,8 тысяч человек большую часть составляют граждане из социально уязвимых категорий, а также госслужащие, бюджетники, военные.

«На сегодняшний день в очереди на жилье из госфонда состоят 26 830 человек. В их числе более 11 тысяч человек из числа социально уязвимых категорий, 10,5 тысяч человек составляют госслужащие, бюджетники, военные.

В очереди также более три тысяч многодетных семей, около двух тысяч детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, также 115 очередников – это те, чье жилье признано аварийным», - сказал Жандос Алимов.

В текущем году планируется выдать 559 квартир для очередников. С этой целью в жилом массиве Есет батыр строится три многоэтажных дома.

«В 2021 году согласно очередности было выдано 130 квартир, в 2022 году квартиры не выдавались. В 2023 году мы планируем выдать для очередников из числа социально-уязвимых категорий 559 квартир, для этого строятся три дома в жилом массиве Есет батыр. В числе получателей жилья 20 % или 110 человек составляют дети сироты.

Кроме того для тех, кто состоит в очереди предоставляются различные возможности приобретения льготного жилья через госпрограммы», - сказал руководитель отдела.


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