Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после урагана в Арысе

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после ураганного ветра в городе Арысь. Помимо этого сорваны кровли двух зданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

«4 ноября из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра 15-20 м/сек) произошло автоматическое отключение линии электричества в связи с обрывом в 4 районах и 1 городе Арысь. Без электроснабжения всего остались 26 238 абонентов в 51 населенных пунктах: город Арысь (1 н/п Каржантак всего 60), Байдибекский район (24 н/п, 4030 абонентов), Ордабасинский район (9 н/п 948 абонентов), Отырарский район (15 н/п 18 700 абонентов), Сайрамский район (2 н/п Аксукент, Манкент всего 2500)», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

Помимо этого из-за сильного ветра 4 ноября в 14:50 в городе Арысь, по улице Майлыкожа, дом 2 произошел срыв кровли крыши магазина по продаже сотовых телефонов «MOBIL plus» на площади 100 квадратных метров (2018 года постройки, металлический профнастил по деревянной обрешетке, общая площадь здания 150 квадратных метров, принадлежит ИП «Г. Билалова»).

В 19:00 в Отырарском районе, с/о Коксарай, села Коксарай, улице Алатау батыр дом 16, в результате сильного ветра (порывы до 20 м/с), произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной средней школы имени «Ергобек» на площади 112 квадратных метров (2013 года постройки, металлическая черепица по деревянной обрешетке, 4-скатная, общая площадь здания 1004 квадратных метров).

Также в Сайрамском районе, с/о Колкент, села Ханкорган, улице Ш. Уалиханова 56 произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ средняя школа №44 имени «Мадани» (2011 года постройки, металлическая черепица по деревянной обрешетке 4-скатная, общая площадь здания 2726 квадратных метров). Жертв и пострадавших нет.

На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в составе 22 единиц техники, 25 бригад и 81 работника).

Силами «ОСО» ГУ «СПиАСР» ДЧС ТО в Арыском районе, от н/п Ермоловка до н/п Торткуль были эвакуированы из пыльной бури 38 человек, четверо из которых дети.

Ранее синоптики прогнозировали в Туркестанской области на севере, западе и в горных районах усиление ветра 23-28 м/с, днем на горных перевалах 30 м/с и более.