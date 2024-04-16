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    14:41, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 26 тысяч учителей помогают бороться с последствиями паводков в РК

    дамба
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    По данным Министерства просвещения РК, в противопаводковых мероприятиях задействовано более 26 тысяч педагогов и работников сферы образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чтобы поддержать учителей, Министерство просвещения приняло решение о переносе сроков аттестации педагогов из Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей на более поздний срок, а также отменило проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) в 42 школах страны.

    — Для всех обучающихся Актюбинской и Атырауской областей отменили СОР и СОЧ. Стоит отметить, решение по каждому случаю принимается индивидуально местными исполнительными органами на основе протокола Министерства просвещения, — заявила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдикызы на брифинге в СЦК.

    Она добавила, что после снятия режима ЧС в регионах Министерство просвещения совместно с уполномоченными госорганами составит список педагогов, которые пострадали во время паводков и предпримет все меры, чтобы к началу нового учебного года педагоги и школы были готовы к учебному процессу.

    В Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий. Об этом на брифинге в СЦК заявил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Образование Режим ЧС Учителя Педагоги Паводки в Казахстане Волонтерство Паводки школа
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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