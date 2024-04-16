Паводки: Более 7 тысяч человек продолжают оставаться в эвакопунктах

В Казахстане продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий. Об этом на брифинге в СЦК заявил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. Задействованными силами и средствами откачено свыше 9 млн 700 тыс. кубометров талой воды. Проведена укладка более 2 400 тыс. мешкотар и 1 200 тыс. тонн инертного материала, — сказал Ерасыл Сайпаш.

По его словам, вернулись в свои дома 13 543 человек, в эвакуационных пунктах находится 7 014 человек, из них 3 144 ребенка. Всего с начала паводков спасено и эвакуировано 113 693 человек, из них 39 922 ребенка.