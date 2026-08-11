Более 26 тысяч домов в районе Токио остались без электричества из-за стихии

Тайфун «Чан-Хом» оставил без электричества более 26,3 тыс. домохозяйств в районе Большого Токио и нарушил авиасообщение и движение наземного транспорта на северо-востоке Японии, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, в зоне бедствия пострадали три человека, сообщает национальное общественное телевидение.

Из районов, через которые проходит тайфун, поступают сообщения о повреждениях зданий. Сильный ветер срывает крыши с домов, фиксируются многочисленные случаи падения деревьев. Скорость порывов достигает 35 м/с.

Стихия также нарушила транспортное сообщение на северо-востоке главного японского острова Хонсю. В аэропортах Ханэда и Нарита в Токио, аэропорту Сендая, а также в нескольких региональных аэропортах отменили более 100 внутренних и международных рейсов.

Кроме того, приостановлено движение ряда пассажирских поездов, отменена значительная часть междугородних автобусных рейсов. В районе Токио полностью прекращено движение пассажирских паромов.

Ожидается, что тайфун «Чан-Хом», как называется одно из тропических деревьев на лаосском языке, пересечет главный остров страны Хонсю и выйдет в зону Японского моря. До полудня 12 августа на северо-востоке страны вместе с ураганными ветрами выпадет до 180 мм осадков — больше обычной месячной нормы.

Власти в связи с этим предупреждают об опасности наводнений и оползней.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее ураган оставил без света 25 тысяч жителей Усть-Каменогорска.