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    Более 26 тысяч домов в районе Токио остались без электричества из-за стихии

    Тайфун «Чан-Хом» оставил без электричества более 26,3 тыс. домохозяйств в районе Большого Токио и нарушил авиасообщение и движение наземного транспорта на северо-востоке Японии, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    отключение света
    Фото: pixabay.com

    По данным издания, в зоне бедствия пострадали три человека, сообщает национальное общественное телевидение.

    Из районов, через которые проходит тайфун, поступают сообщения о повреждениях зданий. Сильный ветер срывает крыши с домов, фиксируются многочисленные случаи падения деревьев. Скорость порывов достигает 35 м/с.

    Стихия также нарушила транспортное сообщение на северо-востоке главного японского острова Хонсю. В аэропортах Ханэда и Нарита в Токио, аэропорту Сендая, а также в нескольких региональных аэропортах отменили более 100 внутренних и международных рейсов.

    Кроме того, приостановлено движение ряда пассажирских поездов, отменена значительная часть междугородних автобусных рейсов. В районе Токио полностью прекращено движение пассажирских паромов.

    Ожидается, что тайфун «Чан-Хом», как называется одно из тропических деревьев на лаосском языке, пересечет главный остров страны Хонсю и выйдет в зону Японского моря. До полудня 12 августа на северо-востоке страны вместе с ураганными ветрами выпадет до 180 мм осадков — больше обычной месячной нормы.

    Власти в связи с этим предупреждают об опасности наводнений и оползней.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее ураган оставил без света 25 тысяч жителей Усть-Каменогорска.

    Япония ТАСС стихия Отключения света Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор