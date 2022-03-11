Более 2500 рабочих мест создано в Каракиянском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каракиянском районе создано более 2500 рабочих мест. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил аким Каракиянского района Кыдырберды Беков, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, в прошлом году количество зарегистрированных безработных в районе составляло 2418 человек, из них 2188 были охвачены мерами социальной поддержки. В частности, 1457 человек получили постоянные рабочие места, 332 человека были заняты оплачиваемыми общественными работами. Помимо этого, 95 человек прошли бесплатно молодежную практику, 60 жителям района выделили безвозвратные гранты, еще 40 получили кредиты.

Аким также рассказал, что 127 человек были обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», еще 14 сельчан смогли пройти краткосрочное профессиональное обучение. Всего создано более 2500 рабочих мест.

«На реализацию нового проекта «Работаю», направленного на снижение безработицы в нашем районе, выделено 25,5 млн тенге. В 2021 году трудоустроены 106 граждан, в том числе в ТОО «АктауТуризм ЛТД» - 72, ИП «АсетДекор» - 5, ТОО «Каракия Газ – 4 и др. На сегодняшний день активные сельчане по собственной инициативе создают специальную группу и выпускают списки безработного населения по своим селам. В результате подворовых обходов этих групп выявлено более 2500 безработных, в том числе в Жетыбае 1071, Мунайши - 252, Курыке - 744, Бостане - 37, Куланды - 30, Сенеке - 66», - рассказал Кыдырберды Беков.

По его информации, численность безработных на 1 марта 2022 года составила 1 341 человек. Общий уровень безработицы составил 6,5%.

За первые 2 месяца текущего года создано 239 новых рабочих мест. Это 100 постоянных рабочих мест (Клинфилд Казахстан, Риксос, Курык порт, Жанарыс, АКТС, пожаротушение), созданных в рамках государственных программ – 139, из них: общественные работы – 101, Молодежная практика – 15, социальные рабочие места – 23.

В рамках программы «Работаю» в учреждение «Порт Курык» устроились 16 человек, в службу охраны «Порт Курык» - 8 человек. Кроме того, 3 человека трудоустроены на постоянную работу в пожарную часть.

«9 марта была организована ярмарка вакансий, в ходе которой 30 человек подали резюме на трудоустройство в гостиницу «Риксос». От этого отеля с мая поступает спрос на почти 400 вакансий. Кроме того, в течение года в рамках программы «Работаю» планируем охватить не менее 100 человек. Еще ведутся переговоры по созданию новых рабочих мест в «Мангистаумунайгаз» и компаниях, оказывающих ему сервисные услуги», - проинформировал аким района.

Ожидается, что в 2022 году за счет реализуемых в районе инвестиционных проектов будет создано более 400 новых рабочих мест. К примеру, компания «КаспийОйлГаз» планирует создать около 100 новых рабочих мест на месторождении «Ракушечное». Столько же мест появится в компании «СемругИнвест», которой нужны работники для строительства зернового терминала на территории порта Курык.

В партнерстве с компанией «Клинфилд Казахстан», занимающейся очисткой и переработкой нефтяных отходов в селе Жетыбай, создано около 40 постоянных рабочих мест. Еще 40 человек смогут получить работу в швейном цехе «Жанарыс» в селе Жетыбай, а в районной пожарной части сейчас имеется 19 вакансий.