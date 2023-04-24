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Более 2500 алматинцам отказали во внесудебном банкротстве

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Апреля 2023, 13:50
Более 2500 алматинцам отказали во внесудебном банкротстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3662 заявления от граждан на банкротство поступило в Алматы с 3 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления по работе с задолженностью Департамента госдоходов по городу Алматы Айдос Будугулов напомнил, что прием заявок на процедуру банкротства в Казахстане стартовал 3 марта.

«По состоянию на 24 апреля поступило 3662 заявления, в том числе применившие особые условие закона: получатели АСП – 362 заявления, должники, у которых задолженность свыше пяти лет – 690 заявлений», - сказал он на брифинге в региональной службе коммуникаций.

На сегодня из 3662 заявлений рассмотрены 3055 - это 83% от всех поступивших заявлений. Из них в отношении 503 граждан начата процедура внесудебного банкротства.

«По 2552 заявлениям граждане получили уведомление об отказе в применении внесудебного банкротства, что составляет 70% от поступившего заявлений. Основной причиной для отказа послужили следующие обстоятельства: несоответствие приложенных к заявлению документов, таких как документ об урегулировании задолженности, несоответствие требованиям закона по пункту периода непогашения задолженности, наличие зарегистрированных имуществ у должников. В отношении 605 заявлений на сегодняшний день проводится проверка уполномоченным органом», - добавил спикер.

Айдос Будугулов также рассказал о работе по процедуре судебного банкротства. По его словам, на сегодня подано 58 заявлений, из них по шести гражданам вынесено определение суда о возбуждении гражданского дела на банкротство и назначены финансовые управляющие. По 32 гражданам судами возвращены заявления, где основной причиной непринятия заявлений является несоответствие исковых заявлений.

Спикер добавил, что в Казахстане применяются три вида процедур банкротства физических лиц.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил положения нового закона, предупредив, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней исключительной мерой. Кроме того названы последствия банкротства физических лиц.

О том, кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физических лиц в РК, читайте по ссылке.

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 декабря 2022 года.


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