Более 250 врачей не хватает в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области не хватает врачей. В регионе наблюдается дефицит 258 профильных специалистов - анестезиологов-реаниматологов, офтальмологов, ЛОР-врачей, кардиохирургов, травматологов, кардиологов, невропатологов, нефрологов, онкологов, патологоанатов, радиологов, неонатологов, врачей скорой помощи.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

О проводимой работе по ликвидации дефицита и выполнении национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства РК, было доложено на еженедельном аппаратном заседании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

«Особенно важны такие вопросы, как сохранение здоровья матери и ребенка, улучшение ситуации с медициной на селе, снижение социально значимых заболеваний. Есть возможность реализовать все планы по национальному проекту. Особое внимание необходимо уделить качеству и доступности медицинской помощи. Необходимо своевременно доводить до населения разъяснительную работу по профилактике», - сказал аким области.

В рамках национального проекта «Здоровая нация» в прошлом году в сельских населенных пунктах, не имеющих медицинских учреждений, было построено и введено в эксплуатацию 11 медпунктов. На 2023 год запланировано строительство 16 объектов.

На заседании обсуждались вопросы поддержки и стимулирования врачей для привлечения молодых специалистов к работе.

«На сегодня по области насчитывается 24 597 медицинских работников. Из них 5481 врач и 19 116 медицинских работников среднего звена. Сейчас мы испытываем потребность в 258 профильных врачах. Единственная причина этому - продолжительность обучения будущих врачей в резидентуре. В целях устранения дефицита в 2023 году впервые за счет средств местного бюджета выделено 60 грантов», - отметил руководитель управления.

Кроме того, с начала года посредством передвижных медицинских комплексов консультативно-диагностические услуги были оказаны около 240 тысяч жителей в сельской местности и отдаленных населенных пунктах.

В области зарегистрировано 10 577 детей-инвалидов, из них около 2000 пролечены в реабилитационных центрах. Охват детей до одного года проактивным контролем и скринингами составил 94,5%.

Кроме того, на еженедельном аппаратном заседании было доложено о ходе работ по благоустройству, озеленению и уборке территорий в районах и городах. Говорили результатах работ по устранению выявленных недостатков и текущем состоянии территорий. Глава области обязал акимов усилить работу в этом направлении.