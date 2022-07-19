19 Июля 2022 18:12

Более 250 тыс. рабочих мест создадут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Туркестанской области будет создано более 250 тыс. новых рабочих мест. Об этом на встрече с туркестанцами сообщил аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В целях повышения доходов населения утвержден проект «Карта занятости по Туркестанской области на 2022-2025 годы», по итогам которого планируется создание 143 792 рабочих мест.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства по созданию 100 постоянных рабочих мест на 10 тыс. населения, планируется создать 8194 новых рабочих места.

В этом году в рамках реализации 444 отраслевых проектов будет создано 33 819 рабочих мест. А в рамках направления программы «Еңбек» в регионе обеспечат мерами занятости 70 тыс. граждан.

В 2022 году для обеспечения занятостью 5658 человек в рамках проекта «Молодежная практика» предусмотрено 6,2 млрд тенге, для трудоустройства 386 граждан в рамках проекта «Первое рабочее место» - 436,7 млн. Также на молодежные деловые инициативы предоставят 2765 безвозмездных грантов на 3,4 млрд тенге.

- Работа, направленная на повышение доходов населения региона, будет продолжена. Как отметил Глава государства, для успешного вступления Казахстана в фазу реальной модернизации важно, чтобы все общество было сплоченным. Уверен, что мы приложим все усилия, чтобы объединить наше единство и построить Новый Казахстан. Призываю всех внести свой вклад в возрождение и развитие Туркестана, - сказал Умирзак Шукеев.

Объем строительных работ в Туркестане составил 132,6 млрд тенге. С начала года в эксплуатацию введено 296,2 тыс. квадратных метров жилья. Общий объем торговли достиг 148,3 млрд тенге, объем перевезенных грузов за январь-июнь - 47,2 млн тенге.

Отчетная встреча акима области Умирзака Шукеева прошла при особом настрое. Поделиться своими проблемами и озвучить идеи пришло более 500 человек. Еще три тысячи человек следили за встречей онлайн.

Встречи такого формата будут проводиться на постоянной основе, отметили в акимате области.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области