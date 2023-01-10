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Более 250 протоколов лечения и диагностики заболеваний пересмотрят в РК

10 Января 2023, 12:26
Более 250 протоколов лечения и диагностики заболеваний пересмотрят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства здравоохранения РК глава ведомства Ажар Гиният сообщила о том, что для совершенствования специализированной и высокотехнологической медицинской помощи населению предусмотрены мероприятия по пересмотру более 250 протоколов лечения и диагностики заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году рамках реализации предвыборной Платформы Президента Республики Казахстан планируется начать комплексную модернизацию онкологической службы. Также нами для совершенствования специализированной и высокотехнологической медицинской помощи населению предусмотрены мероприятия по пересмотру более 250 протоколов лечения и диагностики заболеваний: сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и т.д., что позволит максимально приблизить тактику лечения больных к международным, общепризнанным стандартам», - сказала Ажар Гиният на заседании коллегии Минздрава.

Кроме того, для обеспечения доступности медицинской помощи населению в этом году предусмотрено строительство восьми объектов здравоохранения в регионах.


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