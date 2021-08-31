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    15:00, 31 Август 2021 | GMT +6

    Более 250 правонарушений выявили полицейские в Отырарском районе

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 250 правонарушений выявили полицейские в одном из районов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Напомним, что на территории Туркестанской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в котором задействовали личный состав городских и районных подразделений.

    Сотрудники полиции Отырарского РОП за время ОПМ «Правопорядок» зарегистрировали более 250 административных правонарушений. Стражи порядка задержали двух водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и привлекли 59 пешеходов за нарушение ПДД. Также выявлено 14 случаев непрохождения техосмотра, 18 фактов пользования телефоном при управлении автотранспортом, два факта выезда на полосу встречного движения.
    Привлекли к административной ответственности девять водителей, не пропустивших пешеходов, и пресекли один факт незаконной перевозки пассажиров. На одной из улиц районного центра отырарские полицейские заметили водителя, пользовавшегося телефоном во время вождения. Нарушителя ПДД остановили и разъяснили о недопустимости пользования мобильными устройствами при управлении автотранспортом. В отношении водителя составили административный протокол по статье 591 КоАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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