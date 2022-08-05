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Более 250 пожарных и водителей не хватает в ДЧС Алматы
5 Августа 2022 14:10

Более 250 пожарных и водителей не хватает в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы имеются более 250 вакансий пожарных и водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела кадровой политики государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы Акжолтай Аблазимов отметил, что ежемесячно с работы увольняются 3-4 специалиста.

«Здесь основные причины – это семейное положение, смена места жительства или профессии», - сказал на брифинге РСК Акжолтай Аблазимов.

По данным главы Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Айдара Скабаева, на службу в департамент вправе поступать граждане Республики Казахстан не моложе 18 и не старше 35 лет, имеющие не ниже среднего образования, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и не привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Гражданин должен быть способен по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов гражданской защиты», - отметил он.

Также с целью определения годности по состоянию здоровья к поступлению на службу, кандидат направляется на медкомиссию. В случае положительного заключения, необходимо сдать нормативы по физической подготовке и пройти собеседование.

Айдар Скабаев добавил, что 11 июля были приняты изменения в Закон РК «О правоохранительной службе», где были упразднены сдачи тестирования и оценки личных качеств кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава (вводится в действие с 11 сентября 2022 года).

«В соответствии с принятым Законом, лица поступающие на первоначальную профессиональную подготовку на должности рядового и младшего начальствующего состава органов гражданской защиты, освобождается от сдачи тестирование на знание законодательства и оценки личных качеств, за исключением лиц, поступающих на должности среднего начальствующего состава ОГЗ», - подчеркнул А. Скабаев.


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