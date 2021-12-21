Более 250 костанайских сел будут охвачены проектом «Ауыл - Ел бесігі»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области 258 сел с потенциалом развития будут охвачены проектом «Ауыл – Ел бесігі» до 2025 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщила руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

На сегодня в сельских регионах области проживает более 354 тысяч человек, или 41% населения области в 517 сельских населенных пунктах.

«По результатам методики, разработанной Институтом экономических исследований при МНЭ РК были определены 258 сел с потенциалом развития, в которых проживает более 277 тысяч человек, или 77% от сельского населения области. Все эти села планируется охватить проектом «Ауыл – Ел бесігі» до 2025 года включительно»,- сообщила Г. Мусагазина.

В рамках данного проекта решается ряд задач по развитию сёл, обеспечению доступности услуг для сельских жителей и в целом – созданию более комфортной среды проживания. За счет проекта, в первую очередь, проводятся капитальные ремонты объектов социальной сферы – это школы, сады, больницы, дома культуры, строятся ФОКи, улучшается социальная и инженерная инфраструктура.

«За 2019-2020 годы в рамках «Ауыл – Ел бесігі» было реализовано 145 проектов в 18 селах, в которых проживает более 86 тысяч человек. В течение 2019 года проведены капитальные и текущие ремонты объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры 5-ти сел – Федоровка, Сарыколь, Боровское, Аулиеколь и Карасу, проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог. Всего было реализовано 72 проекта на сумму более 2 млрд тенге»,- проинформировала руководитель ведомства.

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 5,7 млрд тенге на реализацию 73 проектов в 10-ти опорных и 3-х спутниковых селах области.

«В частности, была проведена реконструкция стадионов в селах Силантьевка и Камысты, в 2020 году начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Узунколь и Торгай. Также для обеспечения стабильным теплоснабжением социальных объектов были введены в эксплуатацию котельные в селах Денисовка и Караменды.

Проведен капитальный ремонт двух средних школ в селах Октябрьское Костанайского района и Первомайское Мендыкаринского района, пришкольного интерната в районном центре Амангельды.

В сфере здравоохранения были капитально отремонтированы здания двух районных больниц в селах Торгай и Камысты, врачебная амбулатория в поселке Тобол района Беимбета Майлина). В целях повышения безопасности дорожного движения сельских жителей, во всех 13 селах были реализованы 50 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог»,- рассказала Г. Мусагазина.

В этом году было выделено 6,5 млрд тенге на реализацию 71 проекта в 20-ти селах области с населением более 73 тысячи человек. На сегодня практически все проекты завершены.

В ведомстве уверены, что проводимые мероприятия дают новый импульс развитию сельских территорий и положительно отражаются на экономике региона.

«На следующий год выделено 7,5 млрд тенге для реализации 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах, в которых проживает около 60 тысяч жителей. Планируется реализовать проекты по водоснабжению в двух селах Карасуского района, открыть новый дом культуры в селе Ершовка Узункольского района, провести капитальный ремонт 16 объектов социальной сферы и средний ремонт внутрипоселковых дорог», - подытожила Гульбарам Мусагазина.



