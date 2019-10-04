Более 250 компаний мира пользуются услугами МФЦА – Кайрат Келимбетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 250 компаний из 26 стран мира пользуются услугами МФЦА. Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас зарегистрировалось свыше 250 компаний из 26 стран мира. Они разные по своему качеству и количеству, есть большие компании, большие мировые коммерческие банки, а есть и те, которые только пробуют свои технологии. Но мы ожидаем, что в течение 10 лет у нас будут 1000 компаний», - отметил К.Келимбетов на форуме финансистов в Алматы.

«В рамках международного финансового центра мы предлагаем несколько уровней нашей платформы, которые отвечают на те или иные вопросы, прежде всего инвесторов. Во-первых – это правовая платформа. На всем постсоветском пространстве мы единственная страна, которая применяет отдельное коммерческое, контрактное право, которое основывается на принципах и нормах общего право.

Второе направление – это регулятор. У нас создан свой регулятор. Он позволяет регистрировать финансовые институты и давать финансовые лицензии.

После правовой среды очень важный уровень, который мы предлагаем – это финансовая платформа. Вы знаете, что с нуля была создана новая биржа совместно с американской компанией. Мы являемся второй в мире биржей и очень активно распространяем свою технологию. Это было важным шагом, потому что для перезапуска рынка капитала нам нужен новый инструмент не только банковского кредитования, но и фондирования на рынке капиталов», - добавил Келимбетов.

Кроме того, он отметил, что выдаются лицензии для различных инвестиционных фондов. Недавно был создан казахстанский фонд прямых инвестиции. На сегодняшний день в уставном капитале находится 70 млрд тенге.

«Мы хотим сегодня привезти несколько уровней нашей платформы вместе, это финансовая, правовая, технологическая, и все это вместе дает нам право дальше двигаться», - заявил управляющий МФЦА.

Отметим, в Алматы проходит международная неделя инвесторов МФЦА с участием представителей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), государственных органов, а также деловых и академических кругов Алматы. Ранее форум состоялся в Туркестане.