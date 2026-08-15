Более 250 дней без порта: Трамп отверг тревоги за психику экипажа авианосца у берегов Ирана

Президент США Дональд Трамп отверг обеспокоенность условиями на борту авианосца USS Abraham Lincoln во время его продолжительного развертывания в рамках войны США и Израиля против Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп отклонил утверждения о том, что семьи военнослужащих, находящихся на борту авианосца, обеспокоены судьбой своих близких.

— Нет, они не обеспокоены, — заявил Трамп.

На вопрос, не слишком ли долго авианосец находится в развертывании,

— Нет, нет, нет, совсем недостаточно, — ответил Трамп.

Его заявления прозвучали после серии публикаций на этой неделе, документирующих перебои со снабжением и психологическое напряжение на борту USS Abraham Lincoln, включая свидетельства о попытках людей спрыгнуть с корабля.

Авианосец покинул базу в Сан-Диего, штат Калифорния, в ноябре и с тех пор участвовал в январской военной операции против Венесуэлы, а позднее — в войне против Ирана.

Первоначально предполагалось, что развертывание завершится в мае, однако сроки были продлены. Корабль провел в море более 250 дней без захода в порт, установив рекорд для ВМС США. На борту размещены более 5000 моряков и морских пехотинцев.

Несколько американских законодателей уже призвали провести расследование условий на борту корабля. Сенатор-демократ Рубен Гальего также призвал военно-морское командование разрешить двухпартийной делегации посетить корабль для оценки положения дел.

Тем не менее администрация Трампа неоднократно отрицала ухудшение условий на борту USS Abraham Lincoln.

В пятницу представитель американских властей заявил Al Jazeera, что военно-морской флот «не зафиксировал роста суицидальных мыслей или попыток самоубийства» на борту корабля.

По словам представителя, на борту судна находятся пять капелланов, один психолог, один социальный работник, три специалиста по поведенческому здоровью и один консультант по интегрированной профилактике (EIPC). Также на борту есть собака, оказывающая эмоциональную поддержку.

Хотя Трамп преуменьшил значение длительности развертывания, он подтвердил сообщения о том, что авианосец в ближайшее время будет заменен.

— Этот корабль сейчас или очень скоро отправится обратно, и его заменит другой, очень похожий корабль, — сказал Трамп в пятницу.

В письме министру обороны Питу Хегсету, направленном ранее на этой неделе, сенатор-демократ Ричард Блюменталь запросил информацию об условиях на борту корабля, в том числе о том, какие показатели использует флот для оценки психического состояния экипажа.

— Какую военную цель призвано достичь продолжающееся развертывание Lincoln в отношении Ирана, и как министерство оценивает, необходимо ли дальнейшее присутствие авианосца для достижения этой цели? — говорится в письме сенатора.

Война началась 28 февраля с наступления, возглавляемого США и Израилем.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий. Однако в прошлом месяце меморандум был сорван из-за спора вокруг Ормузского пролива — ключевого торгового водного пути.

Последовавшая эскалация привела к тому, что США вновь ввели военно-морскую блокаду иранских портов, а Иран вновь ограничил движение через пролив.

С тех пор Иран сосредоточил дипломатические усилия на достижении соглашения с Оманом относительно маршрутов судоходства в этом водном пути, который является ключевой артерией для транспортировки нефти, природного газа, удобрений и других товаров.