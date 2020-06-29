Более 25 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Армении

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - В Армении 29 июня подтверждено 25 127 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 13 297 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 254 пациента. Всего был проведен 110 571 тест.

Выявлено 482 новых случая заражения, 181 пациент выздоровел.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 433 летальных исхода (увеличилось на 7).

Ранее пример-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения занимает одно из первых мест в мире по числу зараженных на 1 млн жителей.

Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня. В третий раз режим ЧП в Армении был продлен до 13 июля.