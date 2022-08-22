Более 240 тыс. детей будут обучаться в школах Жамбылской области в новом учебном году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для 240 тыс. жамбылских детей в регионе идет активная подготовка к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О готовности образовательных учреждений Жамбылской области к новому учебному году сообщили в областном управлении образования региона.

По информации руководителя ведомства Бейкута Жаманкозова, в новом учебном году в школах области будут обучаться более 240 тыс. детей.

«В Жамбылской области количество школ увеличилось на три по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе 447 школ, к 1 сентября подрядчики планируют сдать шесть новых школ», - сообщил спикер.

В управлении образования Жамбылской области подчеркивают, что завершить строительство и полностью подготовить школы к новому учебному году необходимо до начала сентября. Подрядчики предупреждены, что в случае некачественного строительства и отставания от графика, будут приняты жесткие меры.

Спикер отметил, что в этом году на развитие сферы образования Жамбылской области направлено 244,4 млрд тенге, что составляет 53 % бюджета области. При этом на строительство 22 объектов образования выделено 7,6 млрд тенге, введено в эксплуатацию семь школ. До конца года будут завершены работы еще в 10 школах.

На сумму 4,1 млрд тенге проводится капитальный ремонт 18 объектов образования. В результате, в регионе будет решена проблема двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом ученических мест и шести ветхих школ.

На данный момент в регионе работают 483 организации образования. Это 447 дневных, четыре вечерних, пять специальных и 27 частных школ. Ожидается, что в новом учебном году 2022-2023 в первый класс будет принято 22 тыс. 899 учащихся.

В управлении отметили, что в новом году качество питания в школьных столовых будет находиться на особом контроле.