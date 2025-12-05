Более 240 км дорог республиканского значения обновили в Алматинской области

Как сообщают в КазАвтоЖоле, в 2025 году был проведен средний ремонт автодороги «Кулжа», соединяющей Алматы с крупными пригородными районами. Работы на участке с 14 по 43 километр начались в сентябре прошлого года и недавно были завершены.

Дорожное покрытие усилено двумя слоями асфальтобетона, верхний из которых выполнен из полимеризированного щебеночно-мастичного асфальта. Общая толщина нового покрытия составляет 12 сантиметров. В период строительного сезона на объект было привлечено более 80 специалистов и около 50 единиц спецтехники.

После ремонта пропускная способность дороги возросла на 20 процентов и достигла 45 тысяч автомобилей в сутки. Магистраль играет ключевую роль, обеспечивая транспортную связанность мегаполиса с двадцатью крупными населенными пунктами пригородной зоны. Обновление дороги способствует развитию промышленности и предпринимательства в составе Алматинской агломерации. Благодаря проведенным работам трасса «Кулжа» превратилась в современный, безопасный и высококачественный элемент национальной дорожной инфраструктуры. Местные жители высоко оценили обновление магистрали, которая не ремонтировалась более десяти лет.

Еще один участок, расположенный в непосредственной близости от Алматы, также прошел средний ремонт. Завершены работы на 20–23 километрах автодороги «Алматы — Шамалған — Узынагаш», известной среди жителей как «Верхняя трасса». На перегруженном участке, по которому ежедневно проезжает свыше 30 тысяч автомобилей, были расширены отдельные отрезки протяженностью три километра и уложено новое дорожное покрытие. Благодаря ремонту улучшилось качество проезда от городской черты Алматы до недавно построенной Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги. Также внесены изменения в организацию дорожного движения и обустроены тротуары по обеим сторонам дороги.

Средний ремонт выполнен и на участке автомобильной дороги «Шонжы — Коргас», проходящей по территории Уйгурского района, известного своими термальными источниками. Работы охватили 43 километра — с 187 по 230 километр. Это прямой маршрут к районному центру. На объекте были полностью восстановлены нижние слои дорожной одежды и уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. В строительных работах участвовали более 120 специалистов и свыше 100 единиц техники. Впервые за тридцать лет один из участков этой дороги был обновлён и введен в эксплуатацию.

Завершено и асфальтирование участка с 18 по 24 километр дороги «Жалағаш — Саты», ведущей к популярным туристическим объектам — озерам Колсай и Кайынды.

В целом, начиная с прошлого года, на автодорогах республиканского значения в Алматинской области проведен средний ремонт на 247 километрах, из которых 87 километров уже полностью введены в эксплуатацию. В их числе 200 километров дорог в Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.