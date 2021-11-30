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Более 240 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

30 Ноября 2021 12:40
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Более 240 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области задержали двух браконьеров, выловивших более 240 кг рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники природоохранной полиции МПС Арысского РОП выявили очередной факт браконьерства на Коксарайском водохранилище. В ходе отработок полицейские остановили автомашины «ГАЗ» и «Opel», у водителей которых не оказалось документов на выловленную рыбу.

Как выяснилось, двое жителей Байдибекского района промышляли незаконной добычей рыбы с помощью лодок и запрещенных «китайских сетей». В качестве вещественных доказательств, стражи порядка изъяли у браконьеров свыше 240 кг рыбы различных пород, две резиновые лодки и рыболовные снасти.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Автомашины подозреваемых водворены на штрафную стоянку. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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