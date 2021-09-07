Более 240 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2118,6.
Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,2%, Балхашском - 1,0%, Ескельдинском – 0,9% районах и в городе Талдыкорган – 0,8%.
За последние сутки зарегистрировано 246 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, из них 206 симптомных и 40 бессимптомных случаев. Среди них детей до 14 лет - 37 и 8 случаев среди студентов.
На сегодня выписано 39 072 пациентов, за сутки из стационара выписано 58 и снято с домашней изоляции – 360 человек с диагнозом КВИ.
В области первым компонентом вакцинировано 694 892 тысяч лиц, вторым компонентом - 577 935 человек.
Стоит отметить, что 12 регионов Казахстана остаются в «красной» зоне по распространению коронавируса.