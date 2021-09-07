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    11:34, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 240 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано 45 282 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 32 255 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 2118,6.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,2%, Балхашском - 1,0%, Ескельдинском – 0,9% районах и в городе Талдыкорган – 0,8%.

    За последние сутки зарегистрировано 246 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, из них 206 симптомных и 40 бессимптомных случаев. Среди них детей до 14 лет - 37 и 8 случаев среди студентов.

    На сегодня выписано 39 072 пациентов, за сутки из стационара выписано 58 и снято с домашней изоляции – 360 человек с диагнозом КВИ.

    В области первым компонентом вакцинировано 694 892 тысяч лиц, вторым компонентом - 577 935 человек.

    Стоит отметить, что 12 регионов Казахстана остаются в «красной» зоне по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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