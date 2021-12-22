Более 24 тысяч подростков и беременных вакцинировались от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины Pfizer получили 24 941 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что 11 ноября в область была завезена первая партия вакцины Pfizer в количестве 46 800 доз для подростков, кормящих матерей, начиная с 42 дня после родов, и женщин во время беременности от 16 до 37 недель.

В Алматинской области вакцинации Pfizer подлежат 225 810 человек. Из них дети в возрасте от 12 до 17 лет - 147 000, беременные - 34 510, женщины в период лактации - 44 300.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины Comirnaty (Pfizer) получили 24 941 человек, в том числе 19 832 - подростки в возрасте от 12 до 17 лет, 3489 женщин в период лактации и 1620 - во время беременности. Второй компонент вакцины получили 2353 человек. Среди них 1977 подростков, 323 женщины в период лактации и 53 беременные», - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Также в Алматинской области продолжается вакцинация населения с 18 лет. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 882 515 человек, либо 74% от соответствующего контингента. Полный курс иммунизации прошли 68% населения, либо 818 762 человек.