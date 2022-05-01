Более 24 тыс. человек провели субботник в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уборка территории и массовая посадка деревьев состоялись в городе 30 апреля. Участие в субботнике приняло более 24 тыс. человек и свыше двух тыс. предприятий и организаций, в том числе жители, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса, сотрудники государственных учреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Уборкой в парках и скверах охвачено более 2,7 млн квадратных метров площади, высажено свыше трех тысяч деревьев. Кроме того, в преддверии Дня единства народа Казахстана в столице открыли новый сквер Дружбы.

«Видя лица участников субботника, мы понимаем, насколько люди соскучились по таким большим мероприятиям. После двухлетнего карантина, связанного с пандемией, люди тянутся друг к другу. Этот субботник также олицетворяет единство народа Казахстана. Молодежь вносит свою лепту, чтобы наш город стал чище, зеленее. Мы должны прививать экологическую культуру нашим гражданам, чтобы они бережно относились к природе», – сказал сопредседатель ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Юсуп Келигов.

Представители столичной Ассамблеи народа Казахстана совместно с акиматом района Алматы организовали уборку территории в парке Жеруйык-2 и высадили более 500 деревьев. Символично, что новый сквер Дружбы был разбит около городского Дома дружбы.

Участие в мероприятии приняли аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Марат Азильханов, члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты Мажилиса Парламента, представители государственных органов, молодежи, а также жители столицы.

«В преддверии Дня единства народа совместно с горожанами и членами Ассамблеи народа Казахстана разбили сквер, высадили деревья. Также в этот летний сезон планируем в этом парке построить волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, ворк-аут зону, прогулочную инфраструктуру и зоны отдыха», - сообщил аким столицы.

Фото: Александр Куприенко



