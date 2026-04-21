Более 237 тысяч детей с особыми потребностями охвачены поддержкой в Казахстане

По ее словам, на начало 2025–2026 учебного года в стране зарегистрировано более 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. При этом 90% из них уже охвачены специальной поддержкой, а до конца года этот показатель планируется довести до 95%.

Сеть организаций специального образования в республике включает 539 учреждений — это психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты коррекции и реабилитационные центры. Внедрение должностей педагогов-ассистентов позволило сократить число детей, обучающихся на дому, на 11%, вернув около 2 тыс. школьников в классы.

— Министерство обеспечит комплексную реализацию мероприятий Концепции инклюзивной политики. В целях создания благоприятных условий в общеобразовательных школах открыто свыше 1 тыс. кабинетов поддержки инклюзии, а в текущем году будет дополнительно открыто еще 40. Мы расширили перечень направлений специальной педагогики до 8 профилей. В целях обеспечения доступного и качественного образования для детей разработано 360 специальных учебных программ, более 300 учебников и учебно-методических комплексов. Также подготовлено 160 методических рекомендаций по организации взаимодействия педагогов, профильных специалистов и родителей при оказании специальной психолого-педагогической поддержки детям с особыми потребностями, — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

В ведомстве отметили, что дальнейшее сокращение доли детей, обучающихся на дому, предусмотрено в рамках новой Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Ранее сенатор Амангельды Есбай заявил, что дети с нарушениями зрения в Казахстане сталкиваются с нехваткой специальных материалов и условий для полноценного обучения в школах.