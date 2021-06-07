Более 234 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области озвучили данные о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 7 июня в области зарегистрировано 26 448 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 582. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1237,4. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,4% до 0,2%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,4%, Ескельдинском - 0,8%, Жамбыльском - 0,3%, Карасайском - 0,3%, Талгарском - 0,4% , Сарканском - 0,6% районах.

За последние сутки зарегистрировано 54 случая КВИ, темп прироста – 0,2%. Из них 28 - симптомных и 26 бессимптомных случаев. Из 54 выявленных случаев детей до 14 лет - 13. На сегодня выписаны с выздоровлением 25 324 человек, за сутки из стационара выписано 21 пациентов, снято с домашней изоляции 9 человек.

Первым компонентом привито 234 086 человек, вторым - 139 006. Среди вакцинированных: государственные служащие – 9642, медицинские работники – 20 267, педагоги – 31 681, СМИ – 106, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1291 и другой сферы деятельности – 137 724.