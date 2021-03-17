Более 2300 золотых слитков приобрели казахстанцы в феврале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2309 мерных слитков общим весом 59,2 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в феврале 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 47 302 золотых слитка общим весом 1,74 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% – 12 932 штуки. Далее следуют 100-граммовые – 10 830 штук (23%), 20-граммовые – 10 637 штук (22%), 5-граммовые – 7 235 штук (15%) и 50-граммовые – 5 668 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

«Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы на обратный выкуп принято всего 140 мерных слитков общей массой 3,7 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений», - отметили в Нацбанке.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.