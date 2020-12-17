Более 230 тысяч рабочих мест создано за годы независимости в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке и увеличению кредитования активно развивается предпринимательский сектор. С момента обретения независимости число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в 50 раз - с одной тысячи до 46 тысяч. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В этом году 28 тысяч субъектов данного сектора были охвачены мерами государственной поддержки. За последние 25 лет создано порядка 230 тысяч новых рабочих мест.

Реализуемая с 2010 года «Дорожная карта занятости» помогла освоить дополнительные профессии и трудоустроиться жителям региона. В результате отмечается рост динамики занятых в различных секторах экономики и, соответственно, стабильное снижение числа безработных.

В целях обеспечения продуктивной занятости было создано более 31 тысячи новых рабочих мест, из них больше половины - 17,2 тысячи являются постоянными.

В разы увеличилось число участников программы, получивших кредиты на развитие предпринимательства.

Свидетельством реализации проектов стали идеи предпринимательницы из города Макинска Буландынского района Кадишы Исмаковой. На полученный кредит в три миллиона тенге предпринимательница организовала автобусный маршрут в родном городе, тем самым, не только обеспечив себе постоянный источник дохода, но и создав новые рабочие места.

В рамках проекта «Экономика простых вещей» в области профинансированы 120 бизнес-проектов, осуществление которых позволит открыть дополнительно 1300 новых рабочих мест.

Одна из первоочередных задач, стоящих перед госорганами, – поддержка предпринимательского сектора. В сложившихся условиях, вызванных пандемией коронавируса, малый и средний бизнес оказался в вынужденном простое. Для этого разработан ряд антикризисных мер, уменьшили негативное влияние периода ЧП и карантинных ограничений для субъектов предпринимательства.

«Около 200 тысяч акмолинцев, потерявших доходы во время первой волны пандемии, получили социальные выплаты на 7 млрд. тенге, еще порядка 80 тысяч человек получили выплаты в период второй волны на 3,3 млрд. тенге», - сообщили в управлении предпринимательства и промышленности.

В целом, при формировании нового экономического курса в среднесрочной перспективе, а также в посткризисный период, все усилия местных исполнительных органов будут направлены на меры по поддержке граждан.