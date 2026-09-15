Более 230 соглашений связывают университеты Казахстана и Кореи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахско-корейского круглого стола, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала.

По его словам, университеты Казахстана и Кореи уже поддерживают обширные академические связи в рамках более чем 230 соглашений.

Наряду с этим Глава государства считает, что значительные инвестиционные возможности открываются в здравоохранении. Приоритетные направления включают медицинскую инфраструктуру, фармацевтику, биотехнологии и медицинское оборудование.

В завершение Президент особо отметил, что несколько десятилетий назад Корея совершила невероятный рывок, став мировым лидером в ключевых сферах экономики.

— Сейчас Казахстан вступает в этап глубокой экономической модернизации с акцентом на новые отрасли, технологии, исследовательский потенциал и человеческий капитал. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и подписываемые соглашения придадут мощный импульс более амбициозному партнерству. Я вновь призываю корейский бизнес более активно инвестировать в Казахстан. Правительство Казахстана окажет всестороннюю поддержку каждой взаимовыгодной инициативе, которую корейский бизнес принесет в нашу страну, — подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе круглого стола также выступили Премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук, сопредседатель казахстанско-корейского Делового совета с корейской стороны Юн Джин Шик, сопредседатель казахстанско-корейского Делового совета с казахстанской стороны Нурлан Жакупов, исполнительный вице-президент Samsung Electronics Джо Сон Чжэ, председатель Shinhan Financial Group Чжин Ок-Дон, основатель и генеральный директор CONTEC Co., Ltd Ли Сунг Хи и президент Корейского института геологических и минеральных ресурсов (KIGAM) Квон И Кюн.

Фото: Акорда

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии казахско-корейского круглого стола, отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе, и назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.