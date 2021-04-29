РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:17, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 230 нарушений карантина выявили в Талдыкоргане с начала года

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 230 нарушений карантина было выявлено в Талдыкоргане с начала года. Об этом сообщил заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля города Сакен Мельдебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе работает четыре мониторинговых групп. Они ежедневно проводят мониторинг по всем объектам. При выявлении нарушения принимаются административные меры по 1 части статьи 425 КоАП РК. Для физлиц применяется 30 МРП, для юрлиц - 230 МРП», - сказал он.

    По его словам, с начала года в городе выявлено 235 нарушений карантинного режима, составлено 68 административных протоколов.

    Санврач заявил, что объекты предпринимательства города Талдыкорган участвуют в проекте «Ashyq». На сегодня QR-коды получили 100 предпринимателей.

    «С 14 апреля проект «Ashyq» работает у нас в городе. На сегодня по Талдыкоргану мы выявили 10 человек с красным (5 человек) и желтым (5 человек) статусом. Им дали предупреждение, они должны находиться на самоизоляции, при повторном нарушении карантина в течение 14 дней, они будут привлечены к административной ответственности», - добавил спикер.

    Ранее Сакен Мельдебаев заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе Талдыкорган остается критичной.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!