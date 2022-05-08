8 Мая 2022 10:00

Более 23 тыс. казахстанцев ревакцинировались за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 8 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 489 564 человека, вторым компонентом - 9 254 951 человек. Ревакцинировано 4 096 663 казахстанцев.

За сутки полный курс вакцины получили 1535 человек, а ревакцинировались 23 305 человек.

Ранее сообщалось о том, что лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1357 человек. Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.