Более 2,3 тысячи соцработников подтвердили квалификацию в Казахстане

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, общая численность социальных работников в стране составляет 12 235 человек, из них 1 251 специалист занят в неправительственном секторе.

— Для обеспечения высокого уровня подготовки кадров утверждены два профессиональных стандарта: «Социальная работа и иные профессии социальной сферы» и «Специалисты, оказывающие специальные социальные услуги». Дополнительно на платформе Skills.enbek.kz размещены профильные образовательные модули, включая кейс-менеджмент и инклюзивные подходы. Обучение по ним уже прошли более 11 тысяч социальных работников с получением сертификатов, — сообщили в министерстве.

Важным этапом стало создание Реестра социальных работников, содержащего сведения об уровне их профессиональных компетенций.

— Параллельно на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты внедрён механизм признания квалификаций, который с июня 2025 года применяется на постоянной основе по всей стране. На сегодняшний день подтверждение своих знаний и навыков получили 2 311 специалистов, — добавили в ведомстве.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что сертификат признания квалификации стал ключевым документом при прохождении аттестации и присвоении квалификационной категории. Это способствует профессиональному росту специалистов и повышению престижа профессии.

— Внедрение системы оценки компетенций и непрерывного обучения направлено на обеспечение высокого уровня подготовки кадров и повышение качества специальных социальных услуг, предоставляемых населению, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в Казахстане внедрен Реестр специалистов, оказывающих специальные социальные услуги.