    12:38, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Более 23 тысяч договоров на водопользование оформлены онлайн в Казахстане

    В Казахстане через систему заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления заключено более 23 тысяч соглашений. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Цифровизация играет ключевую роль в обеспечении прозрачности отрасли, отметила руководитель управления государственного мониторинга подземных вод и мелиоративного состояния орошаемых земель департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Ляззат Зиябекова.

    — Сегодня в стране внедрена система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления, охватывающая весь процесс — от заключения договора до фактического учета водопотребления и оплаты. На сегодняшний день уже заключено более 23 000 таких договоров. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, исключить разночтения в данных, обеспечить справедливое распределение водных ресурсов, а также существенно снизить риски теневого оборота воды. Таким образом, цифровизация становится не просто технологическим инструментом, а элементом реформы управления, — отметила спикер в своем выступлении на сессии регионального экологического саммита.

    Ранее сообщалось, что договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат. В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» внедряет биллинговую систему в пилотном режиме.

    Карина Кущанова
