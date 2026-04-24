Более 23 тысяч договоров на водопользование оформлены онлайн в Казахстане

Цифровизация играет ключевую роль в обеспечении прозрачности отрасли, отметила руководитель управления государственного мониторинга подземных вод и мелиоративного состояния орошаемых земель департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Ляззат Зиябекова.

— Сегодня в стране внедрена система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления, охватывающая весь процесс — от заключения договора до фактического учета водопотребления и оплаты. На сегодняшний день уже заключено более 23 000 таких договоров. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, исключить разночтения в данных, обеспечить справедливое распределение водных ресурсов, а также существенно снизить риски теневого оборота воды. Таким образом, цифровизация становится не просто технологическим инструментом, а элементом реформы управления, — отметила спикер в своем выступлении на сессии регионального экологического саммита.

Ранее сообщалось, что договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат. В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» внедряет биллинговую систему в пилотном режиме.