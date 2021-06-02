Более 223 тысяч человек привились от КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на 2 июня зарегистрировано 26 151 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами - 16 369, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1223,5. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,5% до 0,3%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,5%, Илийском - 0,5%, Жамбыльском - 0,4%, Кербулакском -0,5%, Сарканском районах - 1,0%, а также в Талдыкоргане - 0,4.

За последние сутки зарегистрировано 54 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%. Из них 43 симптомных (79,6%) и 11 бессимптомных (20,4%) случаев. Так же на 2 мая выписаны с выздоровлением 25 183 пациента, за сутки из стационара выписан 21 человек, снято с домашней изоляции 15 человек.

Всего в область поступило 227 350 доз вакцины первого компонента, из них 39 500 - Hayat-vax, 183 850 - «Гам-Ковид-вак» и 4000 - QazVac. Второго компонента - 186 710 доз, из них 39 500 - Hayat-vax, 143 210 - « Гам-Ковид-вак» и 4000 - QazVac.

Первым компонентом привито 223 084 человек, вторым 132 091. Среди вакцинированных государственные служащие – 9233, медицинские работники – 20 043, педагоги – 31 008, работники СМИ – 106, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) - 1226. П редставители других категорий – 128 926.