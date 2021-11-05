Более 2200 кубометров снега вывезли из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после прошедшего 3-4 ноября снега проведены работы по очистке дорог, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест массового скопления населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах - 10 см, горных - 15 см.

«Организован массовый вывоз снега с основных магистральных улиц. В дневной период 4 ноября выход снегоуборочной техники составил 54 единиц снегопогрузчиков и 49 самосвалов, 9 автогрейдеров, а также 1400 дорожных рабочих. Вывезено 1349 кубометр снега. Ночью с 4 на 5 ноября вывоз снега производился силами 37 погрузчиков, 36 самосвалов, 9 автогрейдеров и 236 дорожных рабочих. Вывезен 891 кубометр снега. Всего по состоянию на 09:00 часов 5 ноября вывезено 2240 кубометров снега», - сообщили в пресс-службе акимата города.

В акимате в связи с прогнозируемыми в ближайшие два дня минусовыми значениями температуры воздуха рекомендуют потеплее одеваться, водителям и пешеходам соблюдать меры предосторожности из-за возможного образования гололедной пленки.