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Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Июня 2023, 13:51
Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил статистические данные касательно сферы производства растительного масла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве растительного масла задействованы 70 предприятий. Доля в общем объеме продуктов питания составляет 8%. Обеспеченность отечественным производством растительного масла на уровне 141%», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

За счет принятых ограничительных мер на экспорт подсолнечника, по его словам, отечественные перерабатывающие предприятия были обеспечены запасами сырья для переработки.

«В результате по итогам 2022 года отмечается рост производства масла подсолнечного на 62%, а также снижение цен на внутреннем рынке на 8,3% с начала текущего года. Наряду с этим экспорт подсолнечного масла за 2022 год составил 229,4 тысяч тонн, что в 1,7 раз больше 2021 года», - добавил министр.


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